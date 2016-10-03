МВФ: Украина должна принять пенсионную реформу до конца года

Украина должна до конца декабря 2016 года принять единые принципы начисления пенсии.

Об этом говорится в меморандуме с минимальной пенсии, консолидацию пенсионного законодательства (на данный момент — около 20 законов), обеспечив единый принцип пенсионного обеспечения без привилегий для любой профессии (за исключением военных).

Меморандум также предусматривает расширение базы плательщиков социальных взносов.

Планируется отделить надбавки к пенсии от собственно трудовой пенсии и перевести их финансирование от Пенсионного фонда к государственному бюджету начиная с 2017 года.