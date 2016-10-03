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Экономика и Финансы
3 октября 16, 18:58
МВФ: Украина должна принять пенсионную реформу до конца года
пенсионеры
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Пенсионная реформа, согласно меморандуму с МВФ, должна, в частности, предусматривать дальнейшее снижение возможности для раннего выхода на пенсию и ужесточение критериев получения минимальной пенсии

Украина должна до конца декабря 2016 года принять единые принципы начисления пенсии. 

Об этом говорится в меморандуме с минимальной пенсии, консолидацию пенсионного законодательства (на данный момент — около 20 законов), обеспечив единый принцип пенсионного обеспечения без привилегий для любой профессии (за исключением военных).

Меморандум также предусматривает расширение базы плательщиков социальных взносов.

Планируется отделить надбавки к пенсии от собственно трудовой пенсии и перевести их финансирование от Пенсионного фонда к государственному бюджету начиная с 2017 года.
Delo
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