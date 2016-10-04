МВФ призвал Украину разрешить продажу земли

Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Руден призвал власти страны разрешить продажу земли. По его словам, действующий мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора, а также и использованию земель в качестве залога.





«В настоящее время остается в силе мораторий на продажу земли, который мешает полнокровному развитию аграрного сектора и использованию земель в качестве залогового имущества при получении займов», — считает представитель Фонда.





Он призвал Украину внести в Верховную Раду закон, позволяющий продавать землю.





«Украине важно продвигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент проект нового законодательства, которое бы позволяло продажу земли», — сказал ван Руден.





Отвечая на вопрос, является ли отмена данного моратория наряду с проведением пенсионной реформы необходимым условием для получения Киевом очередного транша кредитной поддержки МВФ, руководитель миссии отметил значение осуществления всех этих мер, а также принятие сбалансированного бюджета на 2017 год.





Напомним, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.





Сегодня, 3 октября, МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной. В резюме к документу руководство Фонда отметило прогресс Украины в борьбе с коррупцией и приватизации государственных предприятий, а также указало на недостаточные темпы реализации реформы пенсионного обеспечения.







