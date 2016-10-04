Гройсман обещает бизнесу налоговые каникулы

Документ, в частности, предусматривает налоговые каникулы для малого бизнес. Об этом в ночь на вторник, 4 октября, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, целью документа является упрощение жизни для бизнеса и устранение тех препятствий, которые мешают предпринимателям нормально работать и развиваться. Правительство планирует упростить администрирование налогов, сократить расходы средств и времени.

Также изменения предусматривают введение налоговых каникул на пять лет для малого бизнеса, внедрение прозрачного возмещения НДС через единый реестр и передачу баз данных от Государственной фискальной службы в Минфин, – написал глава правительства, добавив, что Кабинет министров рассмотрит этот документ на заседании 5 октября, после чего он будет направлен в Верховную Раду.

Гройсман также выразил надежду, что законопроект будет одобрен депутатами.

Напомним, как сообщалось, 10 августа Министерство финансов представило проект налоговой реформы.