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Экономика и Финансы
4 октября 16, 09:28
Гройсман обещает бизнесу налоговые каникулы
Гройсман
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Кабинет министров Украине в понедельник, 3 октября, на специальном правительственном совещании представил и обсудил проект изменений в Налоговый кодекс.

Документ, в частности, предусматривает налоговые каникулы для малого бизнес. Об этом в ночь на вторник, 4 октября, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, целью документа является упрощение жизни для бизнеса и устранение тех препятствий, которые мешают предпринимателям нормально работать и развиваться. Правительство планирует упростить администрирование налогов, сократить расходы средств и времени.

Также изменения предусматривают введение налоговых каникул на пять лет для малого бизнеса, внедрение прозрачного возмещения НДС через единый реестр и передачу баз данных от Государственной фискальной службы в Минфин, – написал глава правительства, добавив, что Кабинет министров рассмотрит этот документ на заседании 5 октября, после чего он будет направлен в Верховную Раду.

Гройсман также выразил надежду, что законопроект будет одобрен депутатами.

Напомним, как сообщалось, 10 августа Министерство финансов представило проект налоговой реформы.
URA-Inform
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