Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 04/10

Максимальный курс покупки
USD составил 26.01 (0.00) Юнекс Банк (044) 585-14-87
EUR составил 29.00 (0.00) Кредит Европа Банк 10:00
RUB составил 0.410 (0.000) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88
Минимальный курс продажи
USD составил 25.75 (0.00) Банк Восток 11:56
EUR составил 28.80 (0.00) Банк Восток 11:56
RUB составил 0.401 (0.000) Артем-Банк (044) 531-41-42
Средние курсы
USD составил 25.75 (-0.00) / 26.09 (-0.01)
EUR составил 28.68 (-0.02) / 29.29 (-0.01)
RUB составил 0.381 (0.000) / 0.416 (+0.001)