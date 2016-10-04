Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.92
RUB
0.41
EUR
28.83
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
29.29
USD
26.09
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
4 октября 16, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 04/10
валюта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 26.01 (0.00) Юнекс Банк (044) 585-14-87

EUR составил 29.00 (0.00) Кредит Европа Банк 10:00

RUB составил 0.410 (0.000) Райффайзен Банк Аваль (044) 490-88-88

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.75 (0.00) Банк Восток 11:56

EUR составил 28.80 (0.00) Банк Восток 11:56

RUB составил 0.401 (0.000) Артем-Банк (044) 531-41-42

 

Средние курсы

USD составил 25.75 (-0.00) / 26.09 (-0.01)

EUR составил 28.68 (-0.02) / 29.29 (-0.01)

RUB составил 0.381 (0.000) / 0.416 (+0.001)
Ещё по теме:
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 27/09
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 28/09
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 29/09
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 29/09
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 04/10
noimageГройсман обещает бизнесу налоговые каникулы
noimageМВФ призвал Украину разрешить продажу земли
noimageМВФ: Украина должна принять пенсионную реформу до конца года
noimageМВФ готов выделить Украине еще $6,7 млрд
Лента новостей
Загрузка...