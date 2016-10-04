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Экономика и Финансы
4 октября 16, 17:03
Украина будет продавать в Индонезию овощи и фрукты
овощи
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Украина получила разрешение расширить перечень экспорта сельхозпродукции в Индонезию.
Посольство Украины в Республике Индонезия совместно с Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провело работу по расширению перечня сельскохозяйственных товаров, разрешенных к экспорту из Украины в Индонезию. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Совета экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины.

К разрешенным ранее (пшенице и яблокам) были добавлены 14 видов продукции, в т.ч. кукуруза, кукурузная мука, ячмень, овес, рожь, ржаная мука, сорго, соя, горох, а также лук, чеснок, черешня, картофель, морковь.

Согласно сообщению, для экспорта в Индонезию указанных типов продукции происхождением из Украины обязательным является получение Сертификата об анализе (Certificate of Analysis), который выдается сертифицированным индонезийской стороной органом — Одесской пограничной государственной контрольно-токсикологической лабораторией с указанием предельных показателей содержания пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и бактерий для каждого типа продукции.
Delo
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