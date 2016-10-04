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Экономика и Финансы
4 октября 16, 17:23
НБУ: Международные резервы достигли $15,5 млрд
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Резервы Национального банка к началу октября достигли $15,5 млрд благодаря помощи МВФ

Международные резервы Украины по состоянию на начало октября составили $15,5 млрд, что на 9,9%, или на $1,397 млрд, больше, чем на начало сентября. Об этом говорится в материалах НБУ.

Как отмечается в сообщении, такой рост обусловлен получением транша облигаций под гарантию США.

По прогнозам НБУ, благодаря дальнейшему сотрудничеству с МВФ и поступлению другого связанного финансирования, международные резервы к концу 2016 года вырастут до $17,2 млрд. По прогнозам МВФ, международные резервы Нацбанка к концу 2016 года составят $16,8 млрд, к концу 2017 — $23,7 млрд, 2018 — $31,5 млрд. При этом, они будут покрывать 4, 5 и 6,5 месяцев импорта, соответственно.
Delo
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