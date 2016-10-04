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Новости
Экономика и Финансы
4 октября 16, 18:09
В Украине взлетели цены на яйца
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В конце сентября яйца подорожали на 18% в среднем по Украине.

В период с 20 по 30 сентября текущего года в Украине на 17,9% подорожали яйца.

Об этом сообщает Госстат.

В частности, по состоянию на 30 сентября самая высокая цена в сумме 16,02 грн зафиксирована в Одесской области (по состоянию на 20 сентября стоимость составляла 13,1 грн). В процентном соотношении наибольший рост цены отмечается в Киеве (+ 29,1%).

Кроме того, в течение отчетного периода на 2,9% подорожало сало. Самая высокая цена была зафиксирована в Киеве (65,75 грн), наибольший процентный рост — в Одесской области (+ 18,3%).

Вместе с тем, в Украине на 3,3% подешевела гречка. Так, самая низкая цена по состоянию на 30 сентября наблюдается в Черновицкой и Запорожской областях (25,8 грн), а на Закарпатье отмечается наибольший процент падения стоимости — 8,7% от цены, зафиксированной 20 сентября.
Delo
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