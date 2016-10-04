Оформление субсидии: что изменилось и кому отказывают

С помощью специалистов мы разобрались в самых распространенных проблемах, связанных с начислением госпомощи на оплату коммунальных услуг, а также выяснили, какие изменения внесены в правила выдачи субсидий.





Начисление субсидии: что изменилось





Для солдат-срочников, студентов дневной формы и безработных





Было: Ранее доходы солдат-срочников не учитывались.

Стало: Теперь для расчета субсидии независимо от их реальной прибыли считают, что их среднемесячный доход составляет половину прожиточного минимума, т. е. 699,50 грн.





Было: Студенты, учащиеся на дневной форме в вузах и ПТУ и не получающие стипендию (учились по контракту или имели плохую успеваемость), при расчете субсидии не учитывались.

Стало: Теперь считается, что доходы у таких студентов все равно есть и составляют один прожиточный минимум — 1399 грн в месяц.





Было: Доход трудоспособных безработных, которым есть 18 лет и они не стоят на учете в центре занятости, считался как один прожиточный минимум.

Стало: Теперь — как два: 2798 грн.





Для арендаторов





Было: Получать субсидию мог только владелец лицевых счетов на оплату коммунальных услуг.

Стало: Теперь ее получить можно без прописки (арендатору) на основании договора аренды, не обязательно заверенного нотариусом.





Для пенсионеров: с работой и без





Было: Учитывалась з/п за последние 12 мес. Потому те, кто только вышел на пенсию и по сути стал иметь мизерные доходы, на субсидию рассчитывать все равно не могли.





Стало: Теперь тем, кто стал пенсионером в этом году и не работает, в расчет берется доход только за последний месяц перед подачей документов на субсидию. Для работающих пенсионеров — средний доход за прошлый год.





Главные вопросы о субсидии в Украине





1. В этом году ввели подачу заявления на получение субсидии в онлайн-режиме. Кому в регистрации могут отказать?





Минсоцполитики с этого года запустило электронную услугу регистрации документов для назначения субсидии. Но оформить заявку онлайн можно только при наличии вашей цифровой электронной подписи. Поэтому подавать заявление через интернет есть смысл, только если таковая у вас есть (ее можно сделать в аккредитованном центре сертификации ключей: за несколько часов, от 70 грн).





В таком случае решение о выдаче субсидии принимается так же, как и при личном визите, в течение 10 дней. Без цифрового ключа вы можете оформить заявку на сайте, что сэкономит время на оформление документов при визите в собес, но явиться туда вам все равно придется — чтобы поставить подпись на них, и не позже, чем через месяц после подачи заявки онлайн, иначе она аннулируется.





2. Как получить субсидию, если в квартире прописаны совершеннолетние дети, но фактически там не проживают?





При расчете субсидии учитывается доход всех прописанных на жилплощади людей. Если человек прописан, но фактически проживает в другом месте, то в декларации о доходах, заполняемой в районном управлении социальной защиты, нужно сделать пометку напротив его фамилии «Зарегистрирован, но не проживает».





Вас попросят предоставить документы, подтверждающие этот факт (договор аренды им другого жилья, справку с места работы, если человек живет в ином городе, учебы или места лечения). Но если таких документов нет, напишите заявление на проведение комиссии по обследованию материально-бытовых условий проживания вашей семьи. Комиссия опросит соседей, поговорит с теми, кто не проживает с вами и т. д. Составленный акт будет основанием назначить субсидию по фактическому числу проживающих.





3. Может ли кредит на бытовую технику, жилье, авто, турпутевку и пр. стать причиной отказа в выдаче субсидий?





Все, что куплено на сумму свыше 50 тыс. грн (одним платежом) в течение последнего года перед подачей документов на субсидию, предусматривает отказ от нее (если это кредит на медооперацию, необходимую для улучшения здоровья, то нет). Если покупка совершена за 12 месяцев до заявки на оформление госпомощи, то не откажут.





Если же сделали покупку во время действия субсидии, то госпомощь не заберут, но в следующем году в ней могут отказать (если покупка улучшила матположение). А если покупка в рассрочку на сумму свыше 50 тыс. грн, но с ежемесячной выплатой менее 50 тыс. грн, право получать субсидию вы не теряете.





4. Может ли наследство, дарение (чего-либо) или приватизация жилья повлиять на решение о выдаче субсидии?





Данные о доходах передаются в собес из фискальной службы. При этом наследство, приватизация и дарение (жилья, авто, путевки на отдых за границей и пр.) не являются доходом (независимо от суммы). Потому на получение или прекращение субсидии не влияют. Но после оформления документов необходимо в течение месяца сообщить в собес о покупке и продаже на сумму свыше 50 тыс. грн (если приватизация, дарение, наследство - не нужно). Иначе в следующем расчетном периоде (через год) в госпомощи будет отказано за сокрытие данных.





5. Может ли поездка в отпуск за границу повлиять на решении о выдаче субсидии?





Путевка, купленная за 12 месяцев до даты подачи документов на субсидию, одним из прописанных на жилплощади людей, не станет причиной отказа в ней, но только если стоимость тура, не превышает 50 000 грн. Если же вы приобрели путевку (или несколько, но за один раз) на сумму больше 50 000 грн. во время действия субсидии, то госпомощь в этот период не заберут, но в следующем году в субсидии будет отказано.





6. Нужно ли заново оформлять субсидию в этом году, если документы на нее вы подавали в прошлом?





Расчетный период состоит из двух сезонов — отапливаемого и неотапливаемого. Если в прошлом периоде, хотя бы в одном из сезонов, была назначена субсидия, например на время отопления, то подавать заново документы на субсидию этой осенью не надо. Госпомощь насчитается автоматически, и документы о ее начислении придут по почте. Если же оба сезона были «нулевыми», т. е. вы документы подавали, но в госпомощи вам отказали, то документы на субсидию нужно подавать заново.





7. Нужно ли использовать в полном объеме газ, электроэнергию или воду, которые назначены субсидией, чтобы ее не прекратили предоставлять и назначили льготы и в следующем году?





Нет, не нужно. Право на госпомощь зависит лишь от доходов семьи, а объемы потребления по субсидии определяются исходя из социальных норм. Просто неизрасходованные кубометры газа, воды и киловатты электроэнергии можно использовать в любом другом месяце периода, на который назначена госпомощь. Если же по окончании срока действия субсидии услуги использованы не в полном объеме, то оплата за остатки возвращается государству. Но не потребителями, а предприятиями, оказывающими эти самые услуги (к примеру, «Киевгаз», «Киевэнерго», «Водоканал»).





Если в собесе от вас требуют расходовать все объемы — иначе, мол, лишим субсидии, — это противозаконно: звоните с жалобой на горячую линию Минсоцполитики 0800-507-309. Но счета на услуги по субсидии необходимо оплачивать полностью. И даже если вы израсходуете не все объемы, что вам положены, эта сумма в любом случае будет меньшей, чем если бы вы платили за услуги без субсидии.





8. Нужно ли использовать в полном объеме газ, электроэнергию или воду, которые назначены субсидией, чтобы ее не прекратили предоставлять и назначили льготы и в следующем году?





Нет, не нужно. Право на госпомощь зависит лишь от доходов семьи, а объемы потребления по субсидии определяются исходя из социальных норм. Просто неизрасходованные кубометры газа, воды и киловатты электроэнергии можно использовать в любом другом месяце периода, на который назначена госпомощь.





Если же по окончании срока действия субсидии услуги использованы не в полном объеме, то оплата за остатки возвращается государству. Но не потребителями, а предприятиями, оказывающими эти самые услуги (к примеру, «Киевгаз», «Киевэнерго», «Водоканал»). Если в собесе от вас требуют расходовать все объемы — иначе, мол, лишим субсидии, — это противозаконно: звоните с жалобой на горячую линию Минсоцполитики 0800-507-309. Но счета на услуги по субсидии необходимо оплачивать полностью. И даже если вы израсходуете не все объемы, что вам положены, эта сумма в любом случае будет меньшей, чем если бы вы платили за услуги без субсидии.





9. Возвращает ли государство деньги за неиспользованную субсидию и можно ли их использовать в как обязательный?





Сумму обязательного платежа нужно вносить ежемесячно, даже если вы не использовали количество благ, положенных по субсидии. Но в квитанции нужно указывать реальный объем использованных ресурсов, например, вместо положенных по субсидии 400 куб.м. газа вы сожгли только 200 куб.м., значит 200 куб.м. и указываете в квитанции. В течении расчетного периода, например октябрь – апрель 2016-2017гг. количество неиспользованных по субсидии благ переносится в следующий месяц, и то, что вы не до потребили в этом месяце можно использовать в следующем. Но когда расчетный период оканчивается, все деньги за неиспользованные ресурсы возвращаются государству.





10. Влияет ли получение субсидии на право продавать квартиру или дом и не придется ли после или перед продажей возвращать размер госпомощи?





Субсидия — это односторонняя и безвозвратная помощь государства, поэтому ее получение не влияет на возможность продавать квартиру или дом. Ни нынешнему владельцу перед продажей квартиры не придется компенсировать размер полученной субсидии, ни новому при оформлении на себя счетов на коммунальные услуги. Когда квартира продается, люди из нее выписываются, меняются владельцы лицевых счетов, прописываются новые жильцы, поэтому действие субсидии автоматически прекращается, и при желании новый владелец жилплощади должен ее оформлять по-новому, с новым числом прописанных людей и их доходами.





Максим Бученко,

заместитель директора департамента социальной политики, начальник управления льгот государственной и региональной помощи



