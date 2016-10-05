Эксперимент с отменой контроля цен на продукты провалился

Всего четыре дня назад Кабмин отпустил в свободное плавание цены на социальные продукты, как они уже потеряли берега. Продавцы буквально сразу взвинтили цены на яйца и куриное мясо в среднем на 15–20 процентов. Эксперты говорят, что дорожать продукты будут и дальше, а резко откатить цены точно не смогут.





Курица влетит в копеечку





Эксперимент правительства с временной отменой госрегулирования цен на социальные продукты, который запустили 1 октября, провалился, еще толком не начавшись. Одними из первых подорожали куриные яйца — в магазинах их стоимость выросла с 14–16 до 22–26 грн.





«Десяток яиц подорожал на десятку за день — было 13,45 стало 22 грн. На пенсию их теперь не купишь», — возмущается житель Чернигова Алексей Аксенов. Вслед за ними поползли вверх цены и на куриное филе — за те же пару дней цена за килограмм выросла на 10–15 грн. «В выходные покупала за 65 гривен, теперь почти 80. Чувствую, диетическое мясо мне в копеечку влетит», — говорит «Вестям» киевлянка Ирина Швецова.





Уже успели слегка подскочить цены на молочные продукты и крупы. Например, молоко в Киеве с выходных подорожало на две гривни — сейчас его можно купить за 17–19 грн вместо 15–16. Рис уже 18–20 грн, был 15–16. Пшеничная мука с 10 грн за кг подскочила до 15 грн/кг. Всего на гривню пока подросла цена на хлеб — с 8 до 9 грн.





В самих магазинах продавцы разводят руками. «Вы же сами слышали, что снимут ограничения на наценку на продукты, вот и результат», — говорит продавец в одном из супермаркетов.





"Подорожание напрашивалось"





Мнения о повышении цен у экспертов разошлись. «Поскольку теперь цены никто не сдерживает, то у производителей развязаны руки. Конечно, есть и другие причины. Например, условия для подорожания яиц сложились еще пару недель назад из-за повышения отпускной цены. В Украине подорожали корма. Мировая цена на мясо подскочила на 1–2%, у нас соответственно тоже это отразилось. Однако такое резкое подорожание — это внутренние причины и монополия на рынке», — говорит «Вестям» директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.





По словам экономиста Александра Охрименко, рост цен с отменой госрегулирования не связан: «Подорожание уже давно напрашивалось — у нас произошла девальвация, в сентябре уже подорожала электроэнергия для промышленников. Как результат — все расходы производители учли в калькуляции».





Эксперты говорят, что тенденция к подорожанию будет сохраняться на время эксперимента — три ближайших месяца. «Борьба на рынке есть. Когда упраздняли регулирование, никто не анализировал, насколько это ударит по ценам. Сейчас оценки Кабмина о возможном подорожании пока тоже нет. Ожидалось, что цены поднимутся только через две недели, но никто не стал ждать. Даже с регулированием цены уже не опустятся до того уровня, с какого стартовали», — считает Дорошенко.





Пилотный проект по отмене госрегулирования цен закончится 1 января 2017 года.





Как сообщали "Вести", киевские магазины проверят на наличие суррогатного алкоголя.



