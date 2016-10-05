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Экономика и Финансы
5 октября 16, 10:24
Минздрав анонсировал переход на страховую систему в 2017 год
Медики
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По словам замглавы Минздрава, переход системы здравоохранения на страховую модель начнется в 2017 году и продлится до 2020 года
Переход системы здравоохранения на страховую модель начнется в 2017 году и продлится три года. Трансформация стартует с запуска семейной медицины европейского образца. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает пресс-служба ведомства.

"Цель нашей команды - начать запускать страховую модель медицины на практике уже в 2017 году и мы нашли способ сделать это с минимальными и понятными всем изменениями в законодательстве", - заявил он.

По его словам, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра и подписывать с доктором прямые соглашения с четким объемом услуг, которые будут гарантированы и оплачены государством. "Наша цель - врач каждой семье. Семейный врач должен стать агентом семьи в системе здравоохранения", - отметил Ковтонюк.

Техническим оператором перечисления бюджетных средств станет прозрачное страховое агентство, которое будет осуществлять документооборот с врачами. Введение новых налогов или страховых взносов не предвидится, отметил замглавы Минздрава.

"Украинцы и так платят налоги. Наша задача - обеспечить их прозрачное и эффективное использование ... Логика очень проста: вы выбираете врача - мы ему платим", - отметил он.

Тактика внедрения реформы будет опубликована на сайте Минздрава. Также будет создан национальный рейтинг введения реформы в регионах и подробные методические материалы, которые разъяснят роль врачей, пациентов и местных администраций.

Минздрав также анонсировал запуск в 2017 году подготовки к реформированию госпитального звена системы здравоохранения.

Источник: liga.net
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