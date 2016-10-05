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Экономика и Финансы
5 октября 16, 17:37
Беларусь - крупнейший поставщик нефтепродуктов в Украину
бензин,бензовоз
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За 9 месяцев 2016 года крупнейшими поставщиками бензина и дизельного топлива в Украину остаются Беларусь, Россия и Литва.

В январе-сентябре 2016 года Украина импортировала 5211,457 тыс. тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710 — бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.) на общую сумму $2210,678 млн, в том числе в сентябре — на $308,821 млн.

По данным Государственной фискальной службы, из Беларуси импортировано топливо на $1321,047 млн (59,8%), РФ — на $303,989 млн (13,7%), Литвы — на $208,516 млн (9,4%), других стран — на $377,126 млн.

При этом на экспорт из Украины за девять месяцев этого года поставлено 191,265 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $65,289 млн. Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $9,052 млн, Кипра — $8,981 млн, Литвы — $8,926 млн, других стран — $38,33 млн.

Кроме того, Украина в январе-сентябре-2016 импортировала 384,483 тыс. тонн нефти (по коду ТНВЭД 2709) на $122,333 млн, в том числе из Казахстана — на $119,758 млн, Румынии — на $2,575 млн. В том числе в сентябре — на $12,176 млн.

Как сообщалось, Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала нефтепродукты на общую сумму $2884,374 млн. В т.ч. из Беларуси — на $1289,904 млн, РФ — на $735,537 млн, Литвы — на $243,527 млн, других стран — на $615,405 млн.

Украина в 2015 году импортировала нефтепродукты на общую сумму $3857,019 млн, в том числе из Беларуси импортировано топливо на $1733,443 млн, РФ — на $844,647 млн, Литвы — на $413,913 млн, других стран — на $865,016 млн.

Delo
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