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Экономика и Финансы
6 октября 16, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/10
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Начало дня не принесло существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 26.05 (+0.05) Кредит Европа Банк 10:00

EUR составил 29.05 (+0.05) Кредит Европа Банк 10:00

RUB составил 0.409 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Минимальный курс продажи

USD составил 25.70 (0.00) Банк Восток 11:56

EUR составил 28.90 (0.00) Инвестбанк

RUB составил 0.380 (0.000) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40

 

Средние курсы

USD составил 25.76 (+0.01) / 26.08 (+0.00)

EUR составил 28.67 (+0.01) / 29.27 (+0.01)

RUB составил 0.382 (0.000) / 0.416 (0.000)
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