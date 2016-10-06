Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/10

Максимальный курс покупки
USD составил 26.05 (+0.05) Кредит Европа Банк 10:00
EUR составил 29.05 (+0.05) Кредит Европа Банк 10:00
RUB составил 0.409 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Минимальный курс продажи
USD составил 25.70 (0.00) Банк Восток 11:56
EUR составил 28.90 (0.00) Инвестбанк
RUB составил 0.380 (0.000) Международный Инвестиционный Банк (044) 495-81-40
Средние курсы
USD составил 25.76 (+0.01) / 26.08 (+0.00)
EUR составил 28.67 (+0.01) / 29.27 (+0.01)
RUB составил 0.382 (0.000) / 0.416 (0.000)