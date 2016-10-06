Нефть снова дешевеет после сильного роста накануне

Нефть североморской марки Brent сегодня утром, 6 октября 2016 года, торгуется ниже отметки в 52 доллара за баррель.





Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК. Так, по состоянию на 07:54 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,56 долларов за баррель. Это на 0,10% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.





Напомним, ранее сообщалось, что американская энергетическая компания Caelus Energy объявила об открытии на Аляске в заливе Смит крупного нефтяного месторождения.



