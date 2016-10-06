Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.94
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
6 октября 16, 11:10
Нефть снова дешевеет после сильного роста накануне
Brent
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нефть Brent торгуется на отметке в 51,56 долларов за баррель
Нефть североморской марки Brent сегодня утром, 6 октября 2016 года, торгуется ниже отметки в 52 доллара за баррель.


Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК. Так, по состоянию на 07:54 по киевскому времени нефть Brent торговалась на отметке в 51,56 долларов за баррель. Это на 0,10% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что американская энергетическая компания Caelus Energy объявила об открытии на Аляске в заливе Смит крупного нефтяного месторождения.
Delo
Ещё по теме:
Названа главная угроза для рубля
Мечта Путина о формировании цен на нефть в РФ исполнится?
В РФ доллар и евро взлетели на биржах
Экономика РФ пробила новое дно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине сливочное масло за неделю подорожало на 15%
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/10
noimageБеларусь - крупнейший поставщик нефтепродуктов в Украину
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 05/10
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 05/10
Лента новостей
Загрузка...