В Украине сливочное масло за неделю подорожало на 15%

Дефицит масла на рынке и оживление экспорта привели к резкому удорожанию этого продукта в розницу. За последнюю неделю масло подорожало на 15% до 110-120 грн/кг, сообщают в Ассоциации производителей молока.





Традиционно запасы молочных продуктов длительного хранения переработчики готовят в летние месяцы, когда предложение высокое, а цены низкие, комментирует Яна Музыченко, аналитик Ассоциации производителей молока. Однако летом 2015 года из-за низких цен на мировом рынке и низкой покупательной способности на внутреннем молокозаводы делали минимальные запасы. В этом году ситуация немного улучшилась, но этих объемов все еще недостаточно для удовлетворения сложившегося на данный момент спроса.





Среди других причин — оживление экспорта с июня после колебания экспортных продаж, наблюдавшихся с начала года. "Когда экспортные продажи начали налаживаться, переработчики начали повышать ценовую планку, в том числе, и на внутреннем рынке. Так, на конец сентября этого года экспортные цены на масло 82,2% достигли уровня 2014 и составили 3100-3300 долл./тонну", — добавляет эксперт.





Цены на внутреннем рынке, скорее всего, больше расти не будут. Здесь ключевым фактором будет потребитель, который уже не сможет отдавать такую ​​высокую цену — с началом отопительного сезона покупательная способность украинцев снизится, считает эксперт.





При этом возрастет спрос на спреды. Переработчики уже начинают готовиться к этому и наращивать объемы: в августе производство этого продукта выросло почти на 5%.





Как сообщало Delo.UA, в период с 20 по 30 сентября текущего года в Украине на 17,9% подорожали яйца.





Кроме того, в течение отчетного периода на 2,9% подорожало сало. Самая высокая цена была зафиксирована в Киеве (65,75 грн), наибольший процентный рост — в Одесской области (+ 18,3%).





Вместе с тем в Украине на 3,3% подешевела гречка.







