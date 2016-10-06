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Экономика и Финансы
6 октября 16, 12:37
Рада подправила бюджет ради получения кредита от Польши
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Польша предоставляет кредит в €100 миллионов.
Верховная Рада на очередном заседании внесла изменения в госбюджет для использования польского кредита, предоставленного Украине. Соответствующий законопроект №5074 поддержали 298 народных депутатов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
 
В пояснительной записке отмечается, что Польша предоставляет Кабмину кредит в €100 млн.
 
Средства предусматриваются для финансирования проектов по развитию приграничной дорожной инфраструктуры, обустройство пунктов пропуска украинской-польской границы и других проектов, согласованных сторонами.
 
Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что в Польше хотят наказывать за "отрицание преступлений УПА".
 
Korrespondent
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