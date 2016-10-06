Рада подправила бюджет ради получения кредита от Польши

Верховная Рада на очередном заседании внесла изменения в госбюджет для использования польского кредита, предоставленного Украине. Соответствующий законопроект №5074 поддержали 298 народных депутатов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке отмечается, что Польша предоставляет Кабмину кредит в €100 млн.

Средства предусматриваются для финансирования проектов по развитию приграничной дорожной инфраструктуры, обустройство пунктов пропуска украинской-польской границы и других проектов, согласованных сторонами.

Напомним, ранее Корреспондент.net сообщал, что в Польше хотят наказывать за "отрицание преступлений УПА".