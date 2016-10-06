Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.92
USD
25.86
RUB
0.42
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
6 октября 16, 12:39
Рада на зарплаты силовикам выделила более 6 млрд грн
минобороны
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дополнительные расходы на оборону и безопасность профинансируют за счет переноса доходов местных бюджетов Донецкой и Луганской областей, а также за счет экономии средств на обслуживание госдолга

Верховная Рада на заседании в четверг приняла решение об увеличении расходов на оборону и безопасность на 7,1 млрд грн. Из этих средств на денежное обеспечение будут направлены 6,3 млрд грн. За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов. Проект закона поддержали "Блок Петра Порошенко", "Народный Фронт", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия и "Воля Народа"

Данное решение предусматривает дополнительные расходы для Минобороны в сумме 3,8 млрд грн, Нацполиции — 2 млрд грн, Госпогранслужбы — 963,5 млн грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 50 млн грн, Главного управления разведки Минобороны — 175 млн грн, Службы безопасности — 128,5 млн грн, Управления госохраны — 51 млн грн, Госспецтрансслужбы — 5,4 млн грн.

Такое увеличение расходов на оборону и безопасность обеспечат за счет переноса доходов общего фонда местных бюджетов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в размере 1,16 млрд грн.

Также источником увеличения расходов является экономия бюджетных средств по выполнению долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии (6,1 млрд грн), обслуживанию государственного долга (2,4 млрд грн) и сокращение других первоочередных расходов главных распорядителей средств преимущественно капитального характера (0,4 млрд грн).

Delo
Ещё по теме:
"Кавказ-2016" могут перерасти в агрессию против Украины?
СБУ разоблачила бесплатного поставщика лекарства в ЛНР
Прокуратура США разоблачит мошеннический денежный станок РФ
Порошенко предложил закон о Высшем совете правосудия
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 06/10
noimageРада подправила бюджет ради получения кредита от Польши
noimageВ Украине сливочное масло за неделю подорожало на 15%
noimageНефть снова дешевеет после сильного роста накануне
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 06/10
Лента новостей
Загрузка...