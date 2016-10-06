Рада на зарплаты силовикам выделила более 6 млрд грн

Верховная Рада на заседании в четверг приняла решение об увеличении расходов на оборону и безопасность на 7,1 млрд грн. Из этих средств на денежное обеспечение будут направлены 6,3 млрд грн. За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов. Проект закона поддержали "Блок Петра Порошенко", "Народный Фронт", "Самопомич", "Батькивщина", Радикальная партия и "Воля Народа"

Данное решение предусматривает дополнительные расходы для Минобороны в сумме 3,8 млрд грн, Нацполиции — 2 млрд грн, Госпогранслужбы — 963,5 млн грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 50 млн грн, Главного управления разведки Минобороны — 175 млн грн, Службы безопасности — 128,5 млн грн, Управления госохраны — 51 млн грн, Госспецтрансслужбы — 5,4 млн грн.

Такое увеличение расходов на оборону и безопасность обеспечат за счет переноса доходов общего фонда местных бюджетов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в размере 1,16 млрд грн.

Также источником увеличения расходов является экономия бюджетных средств по выполнению долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии (6,1 млрд грн), обслуживанию государственного долга (2,4 млрд грн) и сокращение других первоочередных расходов главных распорядителей средств преимущественно капитального характера (0,4 млрд грн).