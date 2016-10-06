Налог на недвижимость: кому и за что придется платить штрафы

Украинцам с "лишней" жилплощадью, которые до конца сентября не заплатили налог на недвижимость, в этом месяце придется платить на 20% больше. Платежки должны были прийти до 1 июля, и для того чтобы заплатить, налоговики дали целый месяц – до конца августа. В сентябре сумма в платежке увеличивается на 10% (таков размер штрафа), а в октябре – на 20%. Недвижимость украинцев, которые отказываются платить, по решению суда могут арестовать. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, кому и сколько придется платить за "лишние" квадраты.





За что и кому платить





Местные советы имеют право самостоятельно определить процентную ставку налога (от 0 до 3% от минимальной зарплаты (МП)) и площадь недвижимости, которая налогом не облагается (от 60 кв. м за квартиру, от 120 – за дом, и от 180 кв. м за суммарную площадь дома и квартиры).





Так, Киевсовет принял решения за каждый "лишний" квадратный метр собирать 1% от минимальной зарплаты (12,18 гривни). Киевлянину, который владеет двумя квартирами общей площадью 140 кв. м, придется заплатить налог за 80 "квадратов" (норма для квартир в столице – 60 кв. м) – 974 гривни.













В то же время городской совет в Сумах принял решение с каждого "лишнего" квадрата собирать 2% от минзарплата (24,3 гривни). То есть владельцу двух квартир общей площадью 140 кв. м в Сумах придется заплатить 1948 гривен. А владелец такой же недвижимости в Одессе заплатит только за 20 кв. м (местная власть установила "норму" для квартир – 120 кв. м) – 486 гривен.





Если квартира сдается в аренду, льготная ставка налогообложения для такой недвижимости не применяется. Согласно данным, размещенным на сайте Фискальной службы, большинство местных советов приняли решение взимать с нежилой недвижимости (сараев, гаражей, погребов и т.п.) 0% от минимальной зарплаты.

До 1 июля налоговая служба должна была разослать решения-уведомления и квитанции с суммами налога. Заплатить нужно было не позднее 28 августа. Тем, кто платит позднее, выпишут штрафы: в первый месяц — 10% от суммы, во второй — 20%.





Налог придется заплатить 350 тысячам украинцев





По информации директора Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка, налог в этом году начислили 350 тысячам украинцев. При этом большая часть украинцев до сих пор не заплатили. "По состоянию на 26 сентября в бюджет уже уплачено 149 млн грн налога на недвижимое имущество. В то же время до конца года мы ожидаем поступления в бюджет более 250 млн грн налога", – отметил Павел Дроняк. Точно количество украинцев, которым насчитали штраф, в ведомстве не называют.





"По состоянию на 26 сентября в бюджет уже уплачено 149 млн грн налога на недвижимое имущество. В то же время до конца года мы ожидаем поступления в бюджет более 250 млн грн налога", – отметил Павел Дроняк.





Обратиться в налоговую инспекцию должны и украинцы, которые имеют жилую недвижимость на территории аннексированного Крыма. Они обязаны задекларировать такое имущество для определения общей базы и получения льготы по уплате налога.





Многие украинцы не получили платежки до 1 июля. Информация о них не была внесена в Госсреест, однако даже тем украинцам, о которых "забыли" в налоговой, рано или поздно придется заплатить.





Начальник отдела Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Юрий Тимощук отмечает: в ЕС за недвижимость платят все.

"Во всех странах Европы и большинства стран мира этот налог существует, и его платят граждане. В Украине он уплачивается в местный бюджет (т.е. бюджет, где проживают граждане, владеющие недвижимостью). В связи с децентрализацией, реформой местного самоуправления органам местного самоуправления предоставлено больше полномочий. Такие средства действительно поступили в местный бюджет, и местные власти является их распорядителем ", – отметил Юрий Тимощук.









Фото: gipsomania.ru





По его словам, налог на недвижимое имущество уплачивают юридические и физические лица в соответствии с 266 статьей Налогового кодекса Украины. Налог уплачивается владельцами объектов жилой и нежилой недвижимости. Государственная фискальная служба получает информацию из государственного реестра прав на собственников имущества (жилой и нежилой недвижимости) и на основании этой информации начисляется налог гражданам.





"Согласно законодательству, каждый гражданин, имеющий в собственности квартиру или дом, или смешанные типы (квартиру и дом), имеет право на уменьшение его базы. Если это отдельная квартира или несколько квартир – на 60 квадратных метров. Для дома (домов) такая льгота предоставляется в размере 120 кв. м. То есть если площадь всех зданий (или одного дома) не превышает 120 кв. м, то гражданин не платит налог. И для смешанных типов: если одновременно есть и квартира, и дом, общая площадь, подлежащая налогообложению, уменьшается на 180 кв. м", – подчеркнул Юрий Тимощук



