Гройсман о продлении моратория на продажу земли

По словам Владимира Гройсмана, если данный мораторий продлят, это станет абсолютно нормальным явлением. Ведь пока модель оборота земли так и не разработана.

"Здесь нет никаких оговорок", – отметил чиновник на брифинге журналистам.

Напомним, что мораторий на продажу земли продолжается вот уже как 15 лет. Ни политики, ни аграрии до сих пор не могут найти компромисс и правильное решение о том, стоит ли его снимать, или все-таки лучше пролонгировать.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман объяснил, когда украинской экономике стоит ожидать прорыва. По словам Гройсмана, это произойдет в течение трех-пяти лет.