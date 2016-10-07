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Новости
Экономика и Финансы
7 октября 16, 16:21
Гройсман о продлении моратория на продажу земли
Гройсман
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Премьер-министр Украины поделился своей точкой зрения относительно продления моратория на продажу земли.

По словам Владимира Гройсмана, если данный мораторий продлят, это станет абсолютно нормальным явлением. Ведь пока модель оборота земли так и не разработана.

"Здесь нет никаких оговорок", – отметил чиновник на брифинге журналистам.
Напомним, что мораторий на продажу земли продолжается вот уже как 15 лет. Ни политики, ни аграрии до сих пор не могут найти компромисс и правильное решение о том, стоит ли его снимать, или все-таки лучше пролонгировать.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно Владимир Гройсман объяснил, когда украинской экономике стоит ожидать прорыва. По словам Гройсмана, это произойдет в течение трех-пяти лет.
URA-Inform
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