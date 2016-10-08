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Экономика и Финансы
8 октября 16, 09:04
Новый бюджет Украины МВФ признал реалистичным
МВФ
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От представителей МВФ были получены в основном позитивные отзывы, сообщили в Минфине.

Международный валютный фонд признал реалистичным бюджет Украины на 2017 год. Об этом глава Минфина Александр Данилюк сказал журналистам во время своего визита в Вашингтон, пишет Экономическая правда.

"Мы получили первые комментарии по поводу проекта бюджета от МВФ еще две недели назад. Это в основном уточняющие вопрос по каждой сфере, потому что бюджет – это сложный документ, они хотят понимать как он формировался, насколько он выполним", - заявил он.

По словам министра, от представителей МВФ были получены в основном позитивные отзывы. "В МВФ признали наш бюджет реалистичным. Какие-то вопросы мы в настоящее время объясняем", - добавил Данилюк.

Он напомнил, что проект бюджета отправлен также в Верховную Раду, чтобы у министерства было время его доработать. "Это нормальный диалог, который направлен на то, что у нас был наконец-то нормальный бюджет", - добавил он.

Как сообщалось, МВФ планирует обсудить с властями Украины проект госбюджета-2017 и реформу пенсионной системы.

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Korrespondent
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