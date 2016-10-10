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Экономика и Финансы
10 октября 16, 13:11
Владимир Гройсман:Сегодня богатые будут платить за себя сами
Гройсман
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Глава украинского правительства заявил, что богатые жители страны отныне будут обеспечивать себя сами.

А вот те, кто нуждается в помощи – получит ее в виде субсидий.

Об этом Владимир Гройсман написал у себя на странице в Facebook.

"Сегодня богатые будут платить за себя сами, а каждый Украинец, который нуждается в помощи - получит ее адресно через систему субсидий (и для этого достаточно всего 4-6% от бюджета страны)", – заметил чиновник.

Таким образом, подчеркнул премьер-министр, удастся побороть все газовые схемы, которые действовали годами. Сохраненные средства будут направлены на улучшение обороноспособности державы.

"Государство по налогам граждан покрывала разницу в цене как бедных, так и богатых, к тому же значительные средства вымывались из бюджета через спекуляцию на разных ценах и завышенных нормах потребления. Это колоссальная сумма, которая до 2015 года достигала 28% размера государственного бюджета", – объяснил Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", глава Кабмина рассказал о том, когда стране ждать экономического прорыва. По мнению чиновника, это произойдет в течение трех-пяти лет. 
URA-Inform
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