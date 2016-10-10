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Новости
Экономика и Финансы
10 октября 16, 17:58
Украина к отопительному сезону накопила 1,7 млн тонн угля
уголь
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При этом также осуществляются плановые ремонты энергоблоков.

К отопительному сезону на украинских складах было накоплено 1,7 млн тонн угля. Об этом заявил министр угольной промышленности Игорь Насалик – сообщили в пресс-службе Кабмина Украины.

Насалик подчеркнул, что хочет заверить жителей нашей страны, что никаких проблем с отопительным периодом не будет. По словам Насалыка - для такой уверенности имеется целый ряд оснований. К примеру - в Украине был значительно увеличен объем производства электроэнергии - на величину, что эквивалентна полмиллиону тонн угля. Более того - база тепловой генерации в два раза превысила потребности Украины. На складах же было накоплено 1,7 млн тонн угля и еще 0,5 млн тонн зафрахтовано.

Как сообщалось, уголь с оккупированного Донбасса везут в Украину.
URA-Inform
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