Украина к отопительному сезону накопила 1,7 млн тонн угля

К отопительному сезону на украинских складах было накоплено 1,7 млн тонн угля. Об этом заявил министр угольной промышленности Игорь Насалик – сообщили в пресс-службе Кабмина Украины.

Насалик подчеркнул, что хочет заверить жителей нашей страны, что никаких проблем с отопительным периодом не будет. По словам Насалыка - для такой уверенности имеется целый ряд оснований. К примеру - в Украине был значительно увеличен объем производства электроэнергии - на величину, что эквивалентна полмиллиону тонн угля. Более того - база тепловой генерации в два раза превысила потребности Украины. На складах же было накоплено 1,7 млн тонн угля и еще 0,5 млн тонн зафрахтовано.

Как сообщалось, уголь с оккупированного Донбасса везут в Украину.