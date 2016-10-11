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Экономика и Финансы
11 октября 16, 11:59
Днепр из-за долгов "Южмаша" может остаться без отопления
отопление
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Десятки тысяч жителей Днепра на сегодняшний день могут остаться без отопления.

Такая ситуация в городе сложилась из-за долгов государственного предприятия "Южный машиностроительный завод им. Макарова". Об этом в интервью журналистам рассказал городской голова Днепра Борис Филатов.

По его словам, в городе сложилась системная проблема, с которой местные власти столкнулись при подготовке к отопительному сезону. "Южмаш" практически является банкротом.

Он должен около 400 миллионов гривен за электроэнергию и тепло, в связи с чем энергетики намерены отказаться от отопления ведомственной котельной, пояснил он, добавив, что это означает, что без тепла может остаться огромный район города, где проживают десятки тысяч жителей.

Филатов также отметил, что городское руководство обсуждает варианты решения этой проблемы и думает над тем, как задействовать другие энергетические мощности.

Мы решим эту проблему, - заверил городской голова.

Напомним, как сообщал УРА-информ, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что к отопительному сезону на складах накоплено 1,7 млн тонн угля.
URA-Inform
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