Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.82
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
28.71
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.13
USD
26.07
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
11 октября 16, 13:26
Лукашенко не будет повышать тарифы для нефти из России
нефть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Власти Беларуси передумали повышать тарифы на транспортировку российской нефти.

Президент страны Александр Лукашенко отменил свое решение о повышении на 50 процентов цены транзита по трубопроводам на своей территории. Как сказано в сообщении, размещенном на Национальном интернет-портале республики, новое постановление вступает в силу с 12 октября 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории.

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил об урегулировании нефтегазового спора с Россией.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Украине с 1 сентября дорожает электроэнергия
В Кремле планируют раздел Беларуси?
Лукашенко назвал распад СССР мировой катастрофой
Асаду на руку вечный хаос в Сирии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Днепр из-за долгов "Южмаша" может остаться без отопления
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 11/10
noimageУкраина к отопительному сезону накопила 1,7 млн тонн угля
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 10/10
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 10/10
Лента новостей
Загрузка...