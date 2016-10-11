Лукашенко не будет повышать тарифы для нефти из России

Президент страны Александр Лукашенко отменил свое решение о повышении на 50 процентов цены транзита по трубопроводам на своей территории. Как сказано в сообщении, размещенном на Национальном интернет-портале республики, новое постановление вступает в силу с 12 октября 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 октября Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси приняло постановление о повышении тарифов на транспортировку российской нефти по трубопроводам на своей территории.

10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил об урегулировании нефтегазового спора с Россией.