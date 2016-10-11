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Новости
Экономика и Финансы
11 октября 16, 15:03
Экономика Украины через год удвоит свой рост
Гройсман
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Удвоение роста экономики Украины уже через год реально.

Однако это произойдет при условии развития промышленности и перехода от сырьевого к инновационному и технологическому типу развития экономики. Об этом во вторник, 11 октября, во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, через 3-5 лет Украина станет успешной страной. У нас есть большие возможности. Мы закладываем три процента рост и его можно удвоить, - заверил глава правительства, добавив, что за год можно дать импульс развитию производства, чтобы перестать быть сырьевым типом экономики, которым мы являемся сегодня.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман анонсировал создание в октябре Офиса сопровождения инвестиций, а также Национального комитета восстановления промышленности.
URA-Inform
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