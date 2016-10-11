Медведчук рассказал о том, что скрывают украинские чиновники

Украина ― единственная страна, экономика которой за последние 25 лет продемонстрировала падение. Об этом в своем блоге пишет лидер движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук.

"Приведу цифры, которых вы не услышите от высокопоставленных украинских чиновников. Согласно данным Всемирного банка,уровень ВВП по паритету покупательной способности Украины в 1990 году оценивался в $351,8 млрд, а по итогам 2015-го ― в $339,1 млрд. Спад составил $12,7 млрд! И это при том, что экономики остальных стран показали рост. Экономика Зимбабве за этот же период увеличилась на 63%, Бурунди ― на 116%, Казахстана и Беларуси ― на 216%, Руанда и Замбия продемонстрировали рост ВВП (ППС) на 412 и 414% соответственно, Мозамбик ― на 924%. Украина ― единственная страна, экономика которой за последние 25 лет продемонстрировала падение", — сообщил политик.

Согласно статистике МВФ, экономические показатели нашей страны стали стремительно сокращаться именно после прихода к власти евроинтеграционной команды, отметил Медведчук.

"По данным Фонда, в 2013 году ВВП Украины по паритету покупательной способности достигал $392,56 млрд, в 2014-м снизился до $373,4 млрд, а в 2015-м упал уже до $340,2 млрд. Можно часами рассказывать народу о реформах, рапортовать об успехах в Брюсселе и Вашингтоне, но цифры говорят сами за себя. Даже Молдова и Грузия, которые в 2014-м были вместе с Украиной в числе аутсайдеров, по итогам прошлого года добились роста своих экономик", — сетует Медведчук.

В этом году, по словам политика, Украина еще больше ослабила свои позиции в целом перечне мировых рейтингов.

"Так, она опустилась на семь строк и заняла уже 135-е место в рейтинге 159 стран и территорий по экономической свободе (доклад "Экономическая свобода мира: 2016"). В Индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Украина потеряла шесть позиций и опустилась на 85-ю строку.По Индексу социального прогресса Украина также опустилась ― на один пункт ― до 63-го места (по версии SocialProgressImperative и при поддержке консалтинговой компании Deloitte)", — сообщил Медведчук.

Он продолжает настаивать на том, что подписав Договор о ЗСТ с ЕС, наша страна стала сырьевым придатком Евросоюза.

"И до тех пор, пока украинская власть будет принимать решения, руководствуясь не экономическими интересами, интересами национальной экономики, а геополитической целесообразностью, наша страна по-прежнему будет демонстрировать худшие в мире экономические показатели", — уверен Медведчук.

Накануне сообщалось, что Украина с Турцией наторговали втрое меньше, чем при Януковиче.