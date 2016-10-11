Почем квартиры в Киеве: статистика за сентябрь 2016

За год средняя цена квадратного метра в новостройках Киева выросла с 21 800 грн в октябре 2015 года до 22 500 грн в сентябре 2016 года. Минимальная стоимость "квадрата" в столичной новостройке выросла с 13 700 грн до 14 900 грн за тот же период.
Самым дорогим районом для приобретения квартиры в новостройке в сентябре 2016 года оказался, как и в прошлые месяцы, Печерский — средняя стоимость квадратного метра здесь составила 46 600 грн. А самая низкая средняя цена наблюдалась в новостройках Деснянского района столицы — 15 000 грн за 1 кв. м.
Изменение стоимости квадратного метра недвижимости в Киеве (сентябрь 2016)
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По данным ЛУН.ua, на левом берегу Киева средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила:Деснянский район — 15 000 грн; Дарницкий район — 17 000 грн; Днепровский район — 19 500 грн.
В правобережных районах столицы в сентябре 2016 года зафиксирована следующая средняя стоимость квадратного метра:Святошинский район — 17 400 грн; Голосеевский район — 19 500 грн; Соломенский район — 22 200 грн; Оболонский район — 23 200 грн; Подольский район — 23 000 грн; Шевченковский район — 29 900 грн; Печерский район — 46 600 грн.
Стоимость недвижимости в Киеве (сентябрь 2016)
Новостройки пригорода Киева
В сентябре средняя медианная стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева осталась на уровне 11 500 грн за квадратный метр. По данным ЛУН.ua, чем дальше от столицы расположена новостройка, тем дешевле в ней стоит квадратный метр. Так, в удаленных до 5 км от Киева новостройках стоимость квадратного метра в сентябре составляла в среднем 13 000 грн, в строящихся на удалении 5-10 км от столицы ЖК квадратный метр стоил в среднем 11 300 грн, а в новостройках, расположенных на расстоянии 10-20 км от Киева, квадратный метр стоил 10 200 грн.
Самая высокая средняя стоимость квадратного метра зафиксирована в с. Петропавловская Борщаговка — 13 500 грн. Минимальная средняя стоимость квадратного метра в строящихся ЖК была в Ворзеле — 8 100 грн.
В пригородах Киева в сентябре 2016 г. средняя стоимость квадратного метра составляла:Белогородка — 8700 грн; Борисполь — 12 500 грн; Бровары — 11 500 грн; Буча — 10 600 грн; Вишневое — 13 000 грн; Ворзель — 8 100 грн; Вышгород — 12 000 грн; Гатное — 13 400 грн; Гостомель — 8 900 грн; Ирпень — 11 100 грн; Петропавловская Борщаговка — 13 500 грн; Святопетровское — 11 000 грн; Софиевская Борщаговка — 12 600 грн.
Стоимость недвижимости в пригороде Киева (сентябрь 2016)