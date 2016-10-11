Почем квартиры в Киеве: статистика за сентябрь 2016

За год средняя цена квадратного метра в новостройках Киева выросла с 21 800 грн в октябре 2015 года до 22 500 грн в сентябре 2016 года. Минимальная стоимость "квадрата" в столичной новостройке выросла с 13 700 грн до 14 900 грн за тот же период.

Самым дорогим районом для приобретения квартиры в новостройке в сентябре 2016 года оказался, как и в прошлые месяцы, Печерский — средняя стоимость квадратного метра здесь составила 46 600 грн. А самая низкая средняя цена наблюдалась в новостройках Деснянского района столицы — 15 000 грн за 1 кв. м.

Изменение стоимости квадратного метра недвижимости в Киеве (сентябрь 2016)

По данным ЛУН.ua, на левом берегу Киева средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила:

В правобережных районах столицы в сентябре 2016 года зафиксирована следующая средняя стоимость квадратного метра:

Стоимость недвижимости в Киеве (сентябрь 2016)

В сентябре средняя медианная стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева осталась на уровне 11 500 грн за квадратный метр. По данным ЛУН.ua, чем дальше от столицы расположена новостройка, тем дешевле в ней стоит квадратный метр. Так, в удаленных до 5 км от Киева новостройках стоимость квадратного метра в сентябре составляла в среднем 13 000 грн, в строящихся на удалении 5-10 км от столицы ЖК квадратный метр стоил в среднем 11 300 грн, а в новостройках, расположенных на расстоянии 10-20 км от Киева, квадратный метр стоил 10 200 грн.

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра зафиксирована в с. Петропавловская Борщаговка — 13 500 грн. Минимальная средняя стоимость квадратного метра в строящихся ЖК была в Ворзеле — 8 100 грн.

В пригородах Киева в сентябре 2016 г. средняя стоимость квадратного метра составляла:

Стоимость недвижимости в пригороде Киева (сентябрь 2016)