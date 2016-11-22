В Украине резко упали оптовые цены на бензин

Железнодорожные партии нефтепродуктов продолжают дешеветь. Так, бензины с пятницы, 18 ноября, подешевели на 250-400 грн/т. Об этом OilNews рассказали в Консалтинговой группе А-95 по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.





21 ноября средневзвешенная стоимость бензинов А-92 опустилась на 250 грн/т, до 22 950 грн/т. В понедельник с мозырской "двойкой" по 23 000-23 100 грн/т на рынок вышли две компании: "Темиртранс-Захид" и "Альянс Энерго Трейд". Последняя завезла цистерны с топливом на ст. Киев-Волынский. Кременчугский ресурс также существенно подешевел, опустившись до минимального на рынке предложения в 22 900 грн/т. Шебелинский продукт предлагает "Газтрон" - по 23 250 грн/т без учета стоимости налива на ШГПЗ (105 грн/т).





А-95 в понедельник подешевел на 400 грн/т, до 24 200 грн/т. Его выставляли со ст. Коростень ОККО и ЗНГК. В отличие от "двойки" кременчугская "пятерка" стоит выше рынка - 24 400 грн/т.





Основной причиной снижения цен стал обвал европейских котировок, который стартовал еще в конце октября, и на начало прошлой недели составлял почти $60/т. Однако уже к пятнице $20-25/т были компенсированы вслед за ростом цен на нефть. Позитивным сигналом для рынка в понедельник стало укрепления гривны официальным регулятором до уровня в 25,9 грн/$1, а также укрепление нацвалюты на межбанковской валютной бирже до 25,76 грн/$1.



