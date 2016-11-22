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Новости
Экономика и Финансы
21 ноября 16, 20:20
Схема возвращения денег обанкротившихся банков
Схема возвращения денег
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Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий разморозить выплаты по спорным вкладам в банке «Михайловский» в целом.
Чем отличается схема возвращения денег из «Михайловского» от стандартной, применимой ко всем другим банкам?

Парламент принял законопроект, позволяющий разморозить выплаты по спорным вкладам в банке «Михайловский», который был внесен Президент Украины Петр Порошенко. 

Большинство аналитиков окрестило этот закон популистским, и таковым, который потянет за собой далеко идущие негативные последствия. Это шаг, по сути, открывает такие же возможности обманутым вкладчикам других банков для выплат компенсаций из Госбюджета.

Чем отличаются вклады банка «Михайловского» от других банков-банкротов смотрите ниже:



источник: ru.slovoidilo.ua
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