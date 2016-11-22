Credit Suisse: За год украинцы обеднели на 20%

Благосостояние домохозяйств Украины за 12 месяцев (середина 2015 — середина 2016) снизилось на 18,5%, или на $10 млрд до $44 млрд. Об этом сообщается в ежегодном исследовании международного инвестбанка Credit Suisse.

Украина вместе с Аргентиной и Россией вошла в тройку аутсайдеров, где благосостояние населения сокращалось самыми значительными темпами в процентном выражении. В Аргентине обеспеченность населения упала на 27%, а в России на 15%.

Тем не менее, самое значительное падение благосостояния по объему наблюдалось в Великобритании — на $1,5 трлн. Падение произошло из-за решения страны выйти из Евросоюза. Также существенно упало благосостояние Китая — на $680 млрд, в первую очередь, из-за изменения цен на активов, которая по оценкам аналитиков Credit Suisse, упала на 96,8%, а также обменный курс национальной валюты, который упал на 15,4%.

Среди всех стран Украине показала худший показатель динамики рыночной капитализации. Среди аутсайдеров также Саудовская Аравия, Египет и Ирландия, чьи результаты были немного хуже, чем в Китае, где рыночная капитализация сократилась на 25%. Лучшие показатели динамики рыночной капитализации наблюдались в Новой Зеландии и Словакии, где был зафиксирован рост больше, чем на 20%.

Согласно исследованию Credit Suisse, Украина вместе со своими соседями Беларусью и Молдовой, странами центральной и южной Африки (Ангола, Экваториальная Гвинея, Габон и другие), а также странами Азии (Индия, Бангладеш, Камбодже, Непал, Пакистан, Шри-Ланка) вошла в группу стран с самым низким показателем дохода на одного взрослого человека в год — меньше $5 тыс.

Кроме того, в Credit Suisse отмечают, что доля взрослых украинцев среди взрослого населения всех стран с самым низким благосостоянием в 2016-м увеличилась до 2,5%. В 2000-м году доля украинцев среди наименее обеспеченных равнялась 2,1%, а в 2008-го сократилась до 1,3%. Тем не менее, показатель снова увеличился из-за обесценивания национальной валюты в течение 2014-2016 гг.

Такая же тенденция наблюдалась и в России. Среди взрослого населения всех стран с самым низким благосостоянием в 2000-м россиян было 3,7%, до 2008-го года их количество сократилось до 2%, а до 2016-го опять выросло до 2,9%.