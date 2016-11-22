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Новости
Экономика и Финансы
22 ноября 16, 17:37
Советник Путина назвал состояние экономики РФ инфарктом
Глазьев
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В окружении Владимира Путина обвал курса рубля объясняют не последствиями войны с Украиной, а переходом на плавающий курс

Советник президента России Сергей Глазьев сравнил состояние российской экономики с инфарктом миокарда.

"Как нетрудно было предвидеть, и мы уже об этом говорили, как только денежные власти пошли по пути освобождения курса рубля в свободное плавание, тут же мы получили девальвационный скачок, инфляционный шок, от которого до сих пор не можем оправиться. И наша макроэкономическая система подобна больному инфарктом миокарда. Вы видите колебания курса (Глазьев продемонстрировал слайд со сравнительной диаграммой волатильности валют разных стран — Ред.). Ни в одной стране мира таких рекордов отродясь не видели, чтобы волатильность национальной валюты была столь высока. Она вдвое превышает ближайшую к нам Турцию по данному показателю. Девальвация — мы тоже ставим рекорды, в том числе, среди нефтедобывающих стран", — сказал он, выступая на форуме Финансового университета "Ловушки "новой нормальности"".



По мнению Глазьева, переход к плавающему курсу рубля был "экзотической новацией".

Глазьев добавил, что из-за решения ЦБ России поднять процентные ставки экономический рост "начал глохнуть", что привело к "стагфляционной ловушке".

В Кремле же не разделяют мнение советника президента России, экономиста Сергея Глазьева, приравнявшего состояние российской экономики к инфаркту миокарда, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Глазьев в данном случае высказывал исключительно личную точку зрения. Мы ее не разделяем. Более того, ее не разделяют ведущие экономисты, которые курируют экономический блок", — сказал Песков.
Delo
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