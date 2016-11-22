Советник Путина назвал состояние экономики РФ инфарктом

Советник президента России Сергей Глазьев сравнил состояние российской экономики с инфарктом миокарда.
"Как нетрудно было предвидеть, и мы уже об этом говорили, как только денежные власти пошли по пути освобождения курса рубля в свободное плавание, тут же мы получили девальвационный скачок, инфляционный шок, от которого до сих пор не можем оправиться. И наша макроэкономическая система подобна больному инфарктом миокарда. Вы видите колебания курса (Глазьев продемонстрировал слайд со сравнительной диаграммой волатильности валют разных стран — Ред.). Ни в одной стране мира таких рекордов отродясь не видели, чтобы волатильность национальной валюты была столь высока. Она вдвое превышает ближайшую к нам Турцию по данному показателю. Девальвация — мы тоже ставим рекорды, в том числе, среди нефтедобывающих стран", — сказал он, выступая на форуме Финансового университета "Ловушки "новой нормальности"".