Украинская налоговая система поднялась - 23-я в Paying Taxes

В рейтинге легкости уплаты налогов Paying Taxes Украина заняла 84 место среди 190 стран. Рейтинг составляется ежегодно Всемирным банком совместно с аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers по итогам предыдущего налогового года (в данном случае — 2015). Налоговые системы оцениваются по 4 параметрам — общая налоговая ставка, время, которое тратится субъектами хозяйствования на уплату налогов, количество платежей, а с этого года еще и простота возмещения НДС и корректировки корпоративного налога (налога на прибыль).





В прошлом году, когда рейтинг составлялся без учета последнего показателя, Украина оказалась на 107 месте, и если бы не изменение методики, сейчас была бы на 111 месте. Это значит, что никаких улучшений ни в части налоговой нагрузки, ни в части администрирования в 2015 году не произошло. При этом соседняя РФ оказалась на 45 месте, обойдя других соседей Украины — Польшу (47 место) и Венгрию (77 место). Самые успешные соседи — Грузия (22 место) и Молдова (31 место).





Общая налоговая нагрузка





Общая налоговая нагрузка считается как процент коммерческой прибыли, которая уходит на основные налоги у компании среднего размера, не использующей налоговые льготы. Для Украины это 51,9%, при этом средний показатель по Восточной Европе и Центральной Азии в 2015 году составлял 34,2%, по миру — 40,6% (ниже на 0,1 п.п. по сравнению с 2014 годом). При этом налог на прибыль обходится в 8,7% (среднее значение по региону — 12,7%), 43,1% — налоги на заработную плату (18,7% — в регионе), 0,1% — другие налоги (среднее значение региона — 2,8%).





Поскольку учитывались данные лишь 2015 года, показатель общей налоговой нагрузки не учитывает снижение единого социального взноса с 41% до 22%, которое вступило в силу с 2016 года. По словам Виктории Тимошенко, руководителя отдела непрямых налогов PwC, в следующем году снижение ЕСВ может дать прирост примерно на 10 позиций по данному критерию и на 2,5 пункта в общем рейтинге.





Время на выполнение налоговых правил





На уплату налогов, по данным рейтинга, субъекты в Украине тратят 356 часов при среднем показателе в регионе 233 часа и в мире — 251 час. Из них 199 часов уходит на оплату налогов на потребление, 100 часов — налогов на зарплату, 57 часов — налога на прибыль. В 2015 году показатель времени, затраченного на соблюдение налоговых правил, улучшился за счет гармонизации бухгалтерского и налогового учета по налогу на прибыль. В то же время ухудшилось время на учет НДС из-за системы электронного администрирования налога, что перекрыло позитивный эффект от налога на прибыль.





Количество платежей





По показателю количества платежей Украина — одна из лучших в мире: их всего 5, как и в Грузии. Показатель учитывает количество платежек, созданных для уплаты налогов. Лучше, чем у нас, лишь в Арабских Эмиратах, Катаре, Норвегии (по 4 платежа) и Гонконге (3 платежа).





Если украинское правительство вернется к разговору о том, чтобы все налоги зачислялись бизнесом на единый счет, а государство уже само разделяло бы платежи, бизнесу было бы еще лучше, уверен Власов.





Процедуры после подачи





Что касается нового показателя — процедур после подачи отчетности, — он включает в себя:





Время, которое субъект тратит на подачу заявки на возмещение НДС на покупку основных средств (в Украине — 16 часов, по оценкам рейтинга; в мире -14,2 часа)

Cрок до фактического возмещения (28,2 недель в Украине, 21,6 недели — в мире)

Время, необходимое для корректировки деклараций по налогу на прибыль (оценивается в 3 часа при среднем показателе 16,7 часов). В некоторых странах проводится проверка после корректировки, в Украине нормы об обязательной проверки в законодательстве нет, и поэтому в рейтинге время проверки учитывается как "0"

Срок проведения проверки

Именно эти процедуры помогли Украине подняться в рейтинге сразу на 23 позиции. Лучшими были признаны налоговые системы Катара и ОАЭ с уровнем общей налоговой нагрузки 11,3% и 15,9% соответственно.





По словам Вячеслава Власова, партнера PwC, Украине есть чем гордится — своим электронным декларированием, которое более развито, чем в других странах мира. "Но из года в год остается проблема сложности администрирования налогов. А в итоге время, которое бизнес тратит на соблюдение налоговых правил, в Украине худшее в Восточной Европе и Центральной Азии", — уверен Вячеслав Власов.





При этом Власов считает, что изменить ситуацию можно не меняя Налоговый кодекс, через изменение формы налоговой декларации. Он также подчеркивает, что проект налоговой реформы, разработанный Кабмином, позитивно отразится на позиции Украины в рейтинге в дальнейшем.



