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Экономика и Финансы
23 ноября 16, 14:16
Россия снова шантажирует транзитом газа через Украину
газ
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Минэнерго РФ планирует обсуждать все вопросы с Шефчовичем, включая транзит газа через Украину

Министр энергетики РФ Александр Новак планирует обсудить с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем транзит российского газа через Украину. Об этом Новак сообщил журналистам.

Новак и Шефчович встретятся в Москве 25 ноября, чтобы обсудить широкий круг вопросов.

"Мы планируем обсудить широкий спектр вопросов взаимного сотрудничества, в том числе и транзит газа", — сказал российский министр.

Пресс-служба президента России сообщала, что 14 ноября Путин обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель "ситуацию вокруг транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины".

По данным пресс-службы, Путин обратил внимание, что "в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами".

Также российский президент анонсировал контакты между Еврокомиссии, руководства минэнерго России и "Газпрома".

Перед визитом в Россию Шефчович примет участие в 18-м Саммите ЕС-Украина в Брюсселе.

Delo
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