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Экономика и Финансы
23 ноября 16, 15:30
Порошенко подписал закон об энергорегуляторе
Порошенко
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В Украине урегулирован статус комиссии, определяющей тарифы и другие условия в сферах энергетики и коммунальных услуг
Президент Петр Порошенко подписал закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон, принятый 22 сентября 2016 года, возвращен с подписью президента.


Закон урегулировал статус комиссии, от которой зависят практически все тарифы в энергосфере и сфере коммунальных услуг.

В 2014 году Порошенко создал НКРЭКУ в 2014 году из двух комиссий — по энергетике и по коммунальным услугам. Новый орган обвиняли в лояльности и зависимости от президента, но закон формирует новые условия отбора членов и главы комиссии, устанавливает независимый источник финансирования и позволяет привлекать на работу специалистов.

Как рассказала Delo.UA эксперт в энергетической отрасли, президент DiXi Grouр Елена Павленко, закон полностью соответствует нормам европейского законодательства.

"Но с политической — не хватило голосов для поддержки полной ротации членов нынешней комиссии и гарантировано получить независимую и обновленную комиссию", — отметила Павленко.

По ее словам, удалось добиться финансовой и институциональной независимости комиссии. Но Верховная Рада не смогла закрепить норму о полной ротации нынешнего состава комиссии.

"Как будет происходить ротация нынешнего состава, неизвестно. Но к выбору следующих членов комиссии Верховная Рада может привлечь международных экспертов и выбрать профессионалов.​ Это будет гарантией, что следующий состав комиссии будет высокопрофессиональным", — надеется Павленко.
Delo
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