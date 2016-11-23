Порошенко подписал закон об энергорегуляторе

Президент Петр Порошенко подписал закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Как сообщается на сайте Верховной Рады, закон, принятый 22 сентября 2016 года, возвращен с подписью президента.





Закон урегулировал статус комиссии, от которой зависят практически все тарифы в энергосфере и сфере коммунальных услуг.





В 2014 году Порошенко создал НКРЭКУ в 2014 году из двух комиссий — по энергетике и по коммунальным услугам. Новый орган обвиняли в лояльности и зависимости от президента, но закон формирует новые условия отбора членов и главы комиссии, устанавливает независимый источник финансирования и позволяет привлекать на работу специалистов.





Как рассказала Delo.UA эксперт в энергетической отрасли, президент DiXi Grouр Елена Павленко, закон полностью соответствует нормам европейского законодательства.





"Но с политической — не хватило голосов для поддержки полной ротации членов нынешней комиссии и гарантировано получить независимую и обновленную комиссию", — отметила Павленко.





По ее словам, удалось добиться финансовой и институциональной независимости комиссии. Но Верховная Рада не смогла закрепить норму о полной ротации нынешнего состава комиссии.





"Как будет происходить ротация нынешнего состава, неизвестно. Но к выбору следующих членов комиссии Верховная Рада может привлечь международных экспертов и выбрать профессионалов.​ Это будет гарантией, что следующий состав комиссии будет высокопрофессиональным", — надеется Павленко.