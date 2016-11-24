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Новости
Экономика и Финансы
24 ноября 16, 13:03
"Укрзализныця" увеличит тарифы в 2017 году
Укрзализныця
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В 2017 году тарифы на грузоперевозки по железной дороге могут увеличиться на 25%, а на пассажирские перевозки — на 35%.
ПАО "Укрзализныця" (УЗ) в 2017 году намерено увеличить объем капитальных инвестиций в 2,4 раза — до 27,4 млрд грн с 11,2 млрд грн, планируемых по итогам 2016 года. Об этом сообщается в презентации компании, представленной во время телефонной конференции с инвесторами 22 ноября.

Согласно документу, 46% средств "Укрзализныця" планирует направить на покупку основных средств, 33% — на капитальное строительство (преимущественно на модернизацию электросетей), 19% — на модернизацию подвижного состава, 2% — на другие нужды.

Указанные капитальные инвестиции предполагается на 66% профинансировать из собственных средств, на 33% — за счет привлечения новых кредитов, на 1% — за средства инвесторов.

В то же время, как отметил в ходе конференции член правления "Укрзализныци" Ремигиуш Пашкевич, для реализации плана по капвложениям необходимо одобрение правительством плана повышения тарифов на грузоперевозки.

Предприятие, в частности, заложило в плане по капинвестициям повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки — на 35%, что, как пояснил Пашкевич, учитывает не только рост расходов вследствие ослабления курса гривни, инфляции, но и возрастающий спрос на железнодорожные перевозки.

В случае неодобрения Кабмином плана повышения тарифов "Укрзализныця" может пересмотреть программу капинвестиций, в том числе разделить ее на две части и выполнить вторую в 2018 году.

Вместе с тем, как отметил Пашкевич, такой исход является нежелательным.

"Как известно, в Украине возник дефицит подвижного состава для транспортировки зерновых. Согласно нашим исследованиям, проведенным совместно со Всемирным банком, производство зерновых растет ежегодно и продолжит увеличиваться в последующие годы. Мы хотели бы модернизировать часть подвижного состава, а также приобрести новый. Но мы не можем этого сделать без повышения тарифов", — пояснил он.

Пашкевич также уточнил, что за 10 месяцев этого года "Укрзализныця" уже нарастила перевозки зерновых на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Последнее 15%-ное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки в Украине вступило в силу 30 апреля 2016 года.

Напомним, что на прошлой неделе УЗ отказалась отвечать на запрос Delo.UA относительно возможного роста тарифов в 2017 году.
Delo
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