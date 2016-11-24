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Экономика и Финансы
24 ноября 16, 14:11
Наличный доллар вырос на 30 копеек
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В обменных пунктах Украины в четверг, 24 ноября, наличный доллар повысился на 30 копеек.

Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по

26,93 гривен, а евро можно купить по 28,60 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-27,00, продажи 26,20-27,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3104, продажи-26,9236 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,57-28,80, продажи-27,88-29,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,7522, продажи-28,5952 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,160, продажи-4,000-4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,730, продажи-4,174 за 10 рублей.
URA-Inform
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