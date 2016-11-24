Наличный доллар вырос на 30 копеек

Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом сегодня доллар продается по
26,93 гривен, а евро можно купить по 28,60 гривен.
Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-27,00, продажи 26,20-27,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3104, продажи-26,9236 гривен за доллар.
Курс покупки евро составляет 26,57-28,80, продажи-27,88-29,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,7522, продажи-28,5952 гривен за евро.
Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,160, продажи-4,000-4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,730, продажи-4,174 за 10 рублей.