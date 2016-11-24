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Новости
Экономика и Финансы
24 ноября 16, 15:53
В декабре европейцы будут поставлять газ в Украину напрямую
газ
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Вслед за ENGIE выход на украинский рынок анонсировали еще два европейских газотрейдера.

ПАО "Укртрансгаз" подписал контракты на транспортировку и хранение природного газа с DufEnergy Trading SA (Швейцария) и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине). Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз" сообщает, что продолжает работу по привлечению западных трейдеров на украинский рынок. В частности, обе компании, с которыми подписаны договора на работу в Украине, раньше поставляли газ для украинских трейдеров только до границы.

"Теперь они смогут продавать и внутри Украины. Тестовые поставки начнутся уже в декабре", — уточняет глава правления "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.

Напомним, "Укртрансгаз" подписал аналогичный контракт с ENGIE. Хотя прямых поставок газа для украинских потребителей компания пока не осуществила, эксперты и участники рынка расценили этот шаг как кредит доверия к "Укртрансгазу" и Украине.

"Это восстановление доверия европейских поставщиков газа к Украине как к транзитеру и хранителю топлива. Поскольку благодаря кампании, которую РФ ведет против Украины, надежность нашей страны как транзитера под вопросом", — сообщила эксперт Центра Разумкова Катерина Маркевич.
Delo
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