Ринат Ахметов и Вагиф Алиев поспорят за покупателей

На киевском рынке торговой недвижимости назревает передел. В течение двух недель Вагиф Алиев откроет ТЦ Lavina, а ЭСТА Холдинг Рината Ахметова - ЦУМ. Их суммарная площадь - около 170 000 кв м, что является рекордом для столицы. Открытие двух крупных объектов, в которые инвестировано около $400 млн, не останется незамеченным. Вакантность на киевском рынке торговой недвижимости вырастет в три раза, что вынудит конкурентов снижать ставки.





Вагиф Алиев планировал открыть Lavina еще в 2014 году, но несколько раз переносил старт. В 2014 и 2015 годах многие ритейлеры заморозили свое развитие из-за падения продаж примерно на 30% в год. Тогда отложили открытие своих торговых центров практически все девелоперы. Ранее представители Алиева заявляли о планах инвестировать в Lavina около $300 млн. "Сейчас завершаем наладку и тестирование аттракционов и торопим арендаторов", - сообщил ЛІГА.net первый заместитель главы правления компании Мандарин Плаза (управляет проектами Алиева. - Ред.) Александр Черницкий.





Компания ЭСТА Холдинг (входит в СКМ Рината Ахметова) стала совладельцем ЦУМа в 2010 году, спустя два года закрыла универмаг на реконструкцию. Изначально завершить все работы планировалось в 2014-м, а сумма инвестиций в проект превысила $100 млн. В процессе реконструкции торговую площадь универмага планировалось увеличить вдвое - с 9 000 до 22 500 кв м, а также создать подземный паркинг на 200 машиномест.

Оба проекта должны запустить в декабре. После открытия двух моллов предложение на рынке торговой недвижимости в Киеве станет рекордным и достигнет 169 200 кв м, сообщила аналитик консалтинговой компании JLL в Украине Марьяна Супчан.





Открытие большинства мегамоллов - Retroville, Blockbuster, River Mall, Ocean Mall и других - девелоперы перенесли на следующий год. Задержка запуска позволила сократить вакантность на рынке торговой недвижимости до минимума.





По данным консалтинговой компании UTG, суммарная площадь киевских ТЦ на конец июля 2016 года достигала 1,2 млн кв м. На начало третьего квартала в столице пустовало 4,6% от общего числа помещений, свидетельствуют данные JLL в Украине. Это на 1 п.п. ниже в сравнении со вторым кварталом и на 2,9 п.п. - с аналогичным периодом прошлого года. Девелоперы связывали это с ростом продаж у ритейлеров примерно на 20-25% в августе-октябре к аналогичному периоду прошлого года.





После появления на рынке Lavina и ЦУМа конкуренция ужесточится. Несмотря на географическую удаленность друг от друга, новым ТЦ придется конкурировать с Караваном, Dream Town, Gulliver, Ocean Plaza, Космополитом (бывший Большевик), говорит руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Виктор Оборский. Но гораздо больше пострадают непрофессиональные торговые центры. "Сейчас в Киеве насчитывается 55-60 ТЦ, из которых около 80% - непрофессиональные", - отмечает эксперт. Именно в них в первую очередь могут закрываться магазины. "Некоторые арендаторы закрывают свои магазины в других объектах и открывают их в нашем торгово-развлекательном центре", - подтверждает тенденцию Вагиф Алиев.





Этот факт приведет к рекордному росту пустующих помещений. "Доля вакантных площадей, по нашему прогнозу, увеличится с 4,6% на конец третьего квартала до 12,5%", - считает Марьяна Супчан. В первую очередь пострадают небольшие торговые центры, которые привлекают арендаторов за счет низких арендных ставок. Сейчас плата в них привязана к проценту от оборота, и, например, для магазинов одежды и обуви достигает 15%, ресторанов - 10-12%, супермаркетов по продаже бытовой техники и электроники - 4%, продовольственных магазинов - 2,5-3%.



