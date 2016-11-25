Украина открыла рынок газа еще двум компаниям из Европы

Украина открыла свой газовый рынок европейским поставщикам, на сегодня уже подписаны три договора на транспортировку и хранение природного газа в украинских хранилищах, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.





Среди контрагентов французский ENGIE, швейцарские DufEnergy Trading SA и TrailStone Energy LLC (представительство в Украине), которые до заключения договоров продавали газ украинским трейдерам на государственной границе.





"Мы активно работаем над привлечением европейских трейдеров для работы на украинском газовом рынке. Ожидаем тестовые поставки уже в декабре", - рассказал президент Укртрансгаза Игорь Прокопив.





Напомним, первый контракт с европейским поставщиком природного газа был подписан в конце октября в рамках экономического форума Украина-Франция в Париже.



