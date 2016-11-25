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Экономика и Финансы
25 ноября 16, 10:39
СБУ блокирует вход в бизнес-центр Gulliver
Gulliver
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Вход заблокирован на 24 и 27 этажи, арендаторов не пускают в офисы
Сотрудники СБУ заблокировали вход в офисный центр многофункционального комплекса Gulliver. Об этом сообщила  ЛІГА.net руководитель PR отдела МВК Gulliver Татьяна Атаджанова. 

"Это стало для нас полной неожиданностью. Никто из арендаторов не может попасть в офис", - сообщила она. Атаджанова предполагает, что блокирование офисного центра может связано с двумя большими интервью бизнесмена Виктора Полищука на телеканале News One и ЛІГА.net. Представители СБУ ситуацию не комментируют. 
Сообщается, что вход заблокирован на 24 и 27 этажах, где находятся офисы.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский суд Киева принял решение об аресте собственности бизнесмена Виктора Полищука - ТРЦ Гулливер. 

В свою очередь Полищук опроверг, что является владельцем Gulliver. 

Банк Михайловский, конечным бенефициаром которого выступает Виктор Полищук, перестал обслуживать клиентов в мае этого года. 24 мая Нацбанк признал Банк Михайловский неплатежеспособным.

ТРЦ Gulliver - торгово-развлекательный центр в центральной части Киева. Комплекс был открыт осенью 2013 года. Общая арендная площадь - 45 200 кв м. По данным консалтинговой компании UTG, месячные ставки аренды в ТРЦ такого класса составляют: $15-30 за кв м в месяц для крупноформатных магазинов (600-1500 кв м) и $30-80 для торговых галерей (100-200 кв м). Девелопер проекта - компания "Три О" Вагифа Алиева и Сергея Веселова. В середине 2012 года стало известно, что комплекс выкупил владелец сетей бытовой техники Технополис и Эдьдорадо Виктор Полищук.

Источник: biz.liga.net
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