СБУ блокирует вход в бизнес-центр Gulliver

Сотрудники СБУ заблокировали вход в офисный центр многофункционального комплекса Gulliver. Об этом сообщила ЛІГА.net руководитель PR отдела МВК Gulliver Татьяна Атаджанова.





"Это стало для нас полной неожиданностью. Никто из арендаторов не может попасть в офис", - сообщила она. Атаджанова предполагает, что блокирование офисного центра может связано с двумя большими интервью бизнесмена Виктора Полищука на телеканале News One и ЛІГА.net. Представители СБУ ситуацию не комментируют.

Сообщается, что вход заблокирован на 24 и 27 этажах, где находятся офисы.





Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский суд Киева принял решение об аресте собственности бизнесмена Виктора Полищука - ТРЦ Гулливер.





В свою очередь Полищук опроверг, что является владельцем Gulliver.





Банк Михайловский, конечным бенефициаром которого выступает Виктор Полищук, перестал обслуживать клиентов в мае этого года. 24 мая Нацбанк признал Банк Михайловский неплатежеспособным.





ТРЦ Gulliver - торгово-развлекательный центр в центральной части Киева. Комплекс был открыт осенью 2013 года. Общая арендная площадь - 45 200 кв м. По данным консалтинговой компании UTG, месячные ставки аренды в ТРЦ такого класса составляют: $15-30 за кв м в месяц для крупноформатных магазинов (600-1500 кв м) и $30-80 для торговых галерей (100-200 кв м). Девелопер проекта - компания "Три О" Вагифа Алиева и Сергея Веселова. В середине 2012 года стало известно, что комплекс выкупил владелец сетей бытовой техники Технополис и Эдьдорадо Виктор Полищук.



