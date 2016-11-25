Доллар в обменниках чуть опустился

Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 26,93 гривен, а евро подается по 28,67 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,50-27,02, продажи 26,50-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3470, продажи-26,9233 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,51-28,90, продажи-28,20-29,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,7933, продажи-28,6656 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,150, продажи-4,040-4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,720, продажи-4,189 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с обменных пунктах Украины в четверг, 24 ноября, наличный доллар повысился на 30 копеек. Наличный евро набрал 15 копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,93 гривен, а евро можно было купить по 28,60 гривен.