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Новости
Экономика и Финансы
25 ноября 16, 12:07
Standard & Poor повысило рейтинг Киева
S&P
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor в пятницу, 25 ноября, приняло решение повысить долгосрочный кредитный рейтинг Киева до B- с CC.

Вместе с тем агентство прогнозирует рейтинг столицы как "стабильный". Как сказано в пресс-релизе агентства, Киев досрочно выплатил долг по необеспеченным облигациям объемом в 1,915 миллиарда гривен со сроком погашения 6 декабря 2016 года.

Поэтому S&P приняло решение повысить рейтинг. В то же время потенциала для повышения рейтинга города агентство в настоящее время не видит.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства, что отсутствие у Киева коммерческого долга и хорошие показатели по бюджету уравновешивают слабые стороны в финансовом управлении города и его ограниченный доступ к рынкам капитала, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта Киева в иностранной и национальной валютах.
URA-Inform
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