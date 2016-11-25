Standard & Poor повысило рейтинг Киева

Вместе с тем агентство прогнозирует рейтинг столицы как "стабильный". Как сказано в пресс-релизе агентства, Киев досрочно выплатил долг по необеспеченным облигациям объемом в 1,915 миллиарда гривен со сроком погашения 6 декабря 2016 года.

Поэтому S&P приняло решение повысить рейтинг. В то же время потенциала для повышения рейтинга города агентство в настоящее время не видит.

Стабильный прогноз отражает мнение агентства, что отсутствие у Киева коммерческого долга и хорошие показатели по бюджету уравновешивают слабые стороны в финансовом управлении города и его ограниченный доступ к рынкам капитала, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта Киева в иностранной и национальной валютах.