ЕС пообещал Украине транш в 600 миллионов евро

Помощь Киеву должна быть оказана объемом 600 млн евро. Об этом рассказал замглавы Администрации Президента - Константин Елисеев – в рамках брифинга. Об этом сообщила пресс-служба АП.

Украина в Брюсселе уже получила заверения по поводу следующего транша в 600 млн евро - цитирует Елисеева пресс-служба Администрации в Twitter. Более того, в АП также подтвердили, что в рамках саммита Украина-Евросоюз была достигнута договоренность о предоставлении 15 млн евро помощи Киеву на борьбу с коррупцией, а также 104 млн евро - на внедрение административной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, МВФ может выделить для Украины 5,4 млрд долл.