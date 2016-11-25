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Новости
Экономика и Финансы
25 ноября 16, 17:08
ЕС пообещал Украине транш в 600 миллионов евро
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Украина получила от Евросоюза четкие заверения относительно следующего транша макрофинансовой помощи.

Помощь Киеву должна быть оказана объемом 600 млн евро. Об этом рассказал замглавы Администрации Президента - Константин Елисеев – в рамках брифинга. Об этом сообщила пресс-служба АП.

Украина в Брюсселе уже получила заверения по поводу следующего транша в 600 млн евро - цитирует Елисеева пресс-служба Администрации в Twitter. Более того, в АП также подтвердили, что в рамках саммита Украина-Евросоюз была достигнута договоренность о предоставлении 15 млн евро помощи Киеву на борьбу с коррупцией, а также 104 млн евро - на внедрение административной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, МВФ может выделить для Украины 5,4 млрд долл.
URA-Inform
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