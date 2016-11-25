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Экономика и Финансы
25 ноября 16, 18:03
Как изменится стоимость проезда в поездах "Укрзализныци"
укрзализница
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В "Укрзализныце" рассказали, как именно изменится цена билетов по основным направлениям в случае утверждения новых тарифов

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) выносит на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств вопросы индексации тарифов на пассажирские перевозки на 35%. Индексировать тарифы предлагается в два этапа: в первом квартале и в четвертом каждый раз на 16%. В сообщении пресс-службы УЗ говорится, что согласно расчетам, изменение тарифа увеличит стоимость проезда в среднем лишь на 19,4%.

Также с января 2017 года на 10% изменится стоимость проезда в вагонах 1-го и 2-го классов поездов Интерсити + (ИС +).

"Подчеркиваем, что стоимость тарифа в поездах дальнего следования остается неизменной с 2014 года. И запланирована в следующем году инфляции и уровне цен на промышленную продукцию. В частности, показатель инфляции 2015 года составил 143,3%, за 8 месяцев 2016 — 104,5%. Всего за период с 1 января 2014 года по 31 августа 2016 — 187,1%", — поясняют в пресс-службе.

В то же время, в условиях сокращения количества пассажирских вагонов, в этом году "Укрзализныця" перевезла на 10% пассажиров больше, чем в соответствующий период прошлого года, причем парк пассажирских вагонов уменьшился на 15%.
Delo
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