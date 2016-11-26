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Экономика и Финансы
26 ноября 16, 15:50
Обнародован список неэффективных лекарств от ОРВИ и гриппа
Лекарство
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Специалисты Минздрава не рекомендуют лечить простуду и грипп антибиотиками, противовирусными препаратами и интерферонами
Министерство здравоохранения опубликовало список лекарств, которые неэффективны при лечении гриппа и ОРВИ. Об этом сообшает пресс-служба ведомства.

"МОЗ обеспокоен распространенной практикой чрезмерного и необоснованного назначения безрецептурных лекарств для симптоматического лечения неосложненных ОРВИ у детей", - сказали в пресс-службе.

К такому выводы пришли специалисты, основываясь на современные доказательные клинические исследования, протоколы и рекомендации международных специалистов.

Больным детям не рекомендуют использовать следующие препараты:

1. Антибиотики - не рекомендованы.

2. Противовирусные препараты - не рекомендованы (кроме осельтамивира и занамивира по показаниям).

3. "Иммуномодуляторы" - не рекомендованы. Могут быть вредны.

4. Интерфероны - не рекомендованы. Эффективность соизмерима с плацебо.

5. Антигистамины - не рекомендованы. Эффективность при лечении ОРВИ не доказана.

6. "Сиропы от кашля" - не рекомендованы. Могут быть вредны для детей до 4 лет.

7. "Комбинированные лекарства от простуды" - запрещены детям младшего возраста. Облегчают симптомы у взрослых.

8. Витамины - не рекомендованы. Эффективность не доказана.

9. Растительные препараты - эффективность не доказана.

"Министерство здравоохранения рекомендует врачам проводить разъяснительную работу с медицинским персоналом и пациентами о неэффективности использования этих групп препаратов у детей и потенциального вреда самолечения", - добавили в пресс-службе.

23 ноября сообщалось, что в Украине медики зарегистрировали первый летальный случай, который был вызван гриппом в новом эпидсезоне. 

Источник: news.liga.net
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