Обнародован список неэффективных лекарств от ОРВИ и гриппа

Министерство здравоохранения опубликовало список лекарств, которые неэффективны при лечении гриппа и ОРВИ. Об этом сообшает пресс-служба ведомства.





"МОЗ обеспокоен распространенной практикой чрезмерного и необоснованного назначения безрецептурных лекарств для симптоматического лечения неосложненных ОРВИ у детей", - сказали в пресс-службе.





К такому выводы пришли специалисты, основываясь на современные доказательные клинические исследования, протоколы и рекомендации международных специалистов.





Больным детям не рекомендуют использовать следующие препараты:





1. Антибиотики - не рекомендованы.





2. Противовирусные препараты - не рекомендованы (кроме осельтамивира и занамивира по показаниям).





3. "Иммуномодуляторы" - не рекомендованы. Могут быть вредны.





4. Интерфероны - не рекомендованы. Эффективность соизмерима с плацебо.





5. Антигистамины - не рекомендованы. Эффективность при лечении ОРВИ не доказана.





6. "Сиропы от кашля" - не рекомендованы. Могут быть вредны для детей до 4 лет.





7. "Комбинированные лекарства от простуды" - запрещены детям младшего возраста. Облегчают симптомы у взрослых.





8. Витамины - не рекомендованы. Эффективность не доказана.





9. Растительные препараты - эффективность не доказана.





"Министерство здравоохранения рекомендует врачам проводить разъяснительную работу с медицинским персоналом и пациентами о неэффективности использования этих групп препаратов у детей и потенциального вреда самолечения", - добавили в пресс-службе.





23 ноября сообщалось, что в Украине медики зарегистрировали первый летальный случай, который был вызван гриппом в новом эпидсезоне.



