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Новости
Экономика и Финансы
27 ноября 16, 10:04
В Украине испытали новые парашютные системы (фото)
парашют
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Образцы представили иностранные и украинские производители.

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины приняли участие в испытании новых парашютных систем. Как говорится в сообщении на сайте Сил спецопераций, в испытании приняли несколько иностранных и отечественных производителей парашютной техники.

Были продемонстрированы средства десантирования: грузов парашютным способом до 13,2 тонны, десантные парашютные системы, парашютные системы специального назначения типа "Крыло", кислородное и навигационное оборудование для высотных прыжков с парашютом.



В ходе испытания было сделано 67 прыжков с 12 образцами воздушно техники, представленной производителями.



"Представленные образцы воздушно техники в случае принятия их на вооружение, существенно повлияют на боевые возможности подразделений Сил специальных операций и высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.



Ранее Украина испытала современные минометы.
Korrespondent
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