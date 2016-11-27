В Украине испытали новые парашютные системы (фото)

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Украины приняли участие в испытании новых парашютных систем. Как говорится в сообщении на сайте Сил спецопераций, в испытании приняли несколько иностранных и отечественных производителей парашютной техники.

Были продемонстрированы средства десантирования: грузов парашютным способом до 13,2 тонны, десантные парашютные системы, парашютные системы специального назначения типа "Крыло", кислородное и навигационное оборудование для высотных прыжков с парашютом.













В ходе испытания было сделано 67 прыжков с 12 образцами воздушно техники, представленной производителями.













"Представленные образцы воздушно техники в случае принятия их на вооружение, существенно повлияют на боевые возможности подразделений Сил специальных операций и высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.













Ранее Украина испытала современные минометы.



