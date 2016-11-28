Наличный доллар немного понизился

Наличные евро набрал шесть копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 26,92 гривен, а евро продается по 28,73 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00-27,00, продажи 26,40-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2819, продажи-26,9232 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,56-28,85, продажи-28,20-29,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,8975, продажи-28,7253 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,160, продажи-4,000-4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,725, продажи-4,179 за 10 рублей.

Напомним, в обменных пунктах Украины в пятницу, 25 ноября, наличный доллар незначительно понизился. Наличный евро набрал семь копеек. Таким образом доллар можно было купить по 26,93 гривен, а евро подавался по 28,67 гривен.