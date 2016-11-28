Долги Италии могут отразиться на всей Европе

Провал конституционного референдума, который будет проведен по инициативе итальянского премьер-министра Маттео Ренци в ближайшее воскресенье 4 декабря, может спровоцировать не только коллапс итальянской экономики, но и конец всей еврозоны, говорится в статье экономического обозревателя немецкого журнала Der Spiegel Хенрика Мюллера.

В частности, в случае провала референдума Ренци пообещал уйти в отставку. "То, что произойдет потом, очевидно, - рассказывает автор: - Вероятно, будут проведены досрочные выборы, а лидирует, согласно опросам общественного мнения, левое движение "Пять звезд". Его лидер Беппо Грилло выступает против политики экономии и структурных реформ, а также допускал возможность выхода Италии из еврозоны". Также на требовании выхода из еврозоны набирает очки и правая "Лига Севера".

Госдолг Италии, как напоминает издание, составляет свыше 2,2 трлн евро, или 133% ВВП, что является самым высоким показателем в мире. К тому же постоянно растет внешний долг Италии, который сейчас составляет порядка 60% ВВП. "В результате, если Италия окажется на грани неплатежеспособности, может случиться новый глобальный финансовый шок, по сравнению с которым потрясения 2010-2012 годов покажутся мелочью".

Между тем исследование McKinsey Global Institute показало, что выход из еврозоны еще сильнее усугубит кризис в Италии. Новая итальянская лира "сильно обесценится, в результате чего вырастет инфляция, что, в свою очередь, еще сильнее сократит реальные доходы итальянцев". Более того, со слабой лирой властям будет еще сложнее обслуживать растущие долги в евро.