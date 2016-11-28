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Новости
Экономика и Финансы
28 ноября 16, 14:56
Украина использовала 1 миллиард кубометров газа
газ
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Украина со старта отопительного сезона уже использовала из газохранилищ 1,0 млрд куб газа. 

Об этом передает отдел связей с общественностью ОАО "Укртрансгаз". Украина с начала сезона для покрытия потребности граждан и компаний использовала с газохранилищ 1,0 млрд кубометров газа. Состоянием на сегодня в подземных хранилищах - 13,698 млрд куб. м природного газа.

По данным центрального диспетчерского департамента, газ отбирается на 8 ПХГ в оптимальном режиме 34 млн куб. м. Кроме того - для покрытия потребностей используется голубое топливо национальной добычии импортированный ресурс из других стран - 52,6 млн куб. м/сутки.

Как сообщал УРА-Информ, Украина весной 2016 г. увеличила закупку газа у Европы.
URA-Inform
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