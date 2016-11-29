Индия станет главным покупателем украинской пшеницы

Индия, традиционно являющаяся крупнейшим импортером украинского подсолнечного масла и гороха, в текущем сезоне может войти и в тройку крупнейших покупателей украинской пшеницы, отмечает Ярослав Левицкий, аналитик ввозную пошлину на нее с 25% до 10%.

При этом первую партию украинской пшеницы — 52,1 тыс. т Индия импортировала еще в июне. В первом квартале нового 2016/17 МГ страна закупила еще 410,3 тыс. т, а на сегодня общий объем поставок нашей зерновой в эту страну с начала года уже превысил 1 млн. т. Учитывая, что в прошлом году Украина пшеницу в Индию не поставляла, начало поставок можно считать настоящим прорывом — таким же, какой в 2015/16 МГ был совершен в Таиланд.

Примечательно, что украинская пшеница в текущем сезоне не только стремительно завоевывает индийский рынок, но и успешно вытесняет с него своего основного конкурента — австралийское зерно, которого местные импортеры на сегодня закупили вполовину меньше. Всего, по оценке USDA, Индия в текущем сезоне импортирует 3 млн. т пшеницы, и из них, как мы полагаем, минимум 2 млн. т страна закупит в Украине.

Такой объем закупок почти наверняка обеспечит Индии место в тройке ведущих импортеров украинской пшеницы в текущем сезоне наряду с Таиландом, пока лидирующим в этом списке. А вот Египет, который был основным покупателем нашей зерновой предыдущие несколько сезонов, но в последнее время отдает явное предпочтение российской пшенице, скорее всего, в этот раз не войдет даже в топ-5 экспортеров.