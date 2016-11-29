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Экономика и Финансы
29 ноября 16, 15:55
Украина привлечет к демонтажу ЧАЭС международных партнеров
чаэс
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Украина обратится к международным партнерам за помощью для демонтажа четвертого блока Чернобыльской АЭС

Украина обратится к международным партнерам с просьбой оказать поддержку при демонтаже четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Правительство готовит обращение к международным партнерам о нашем видении сотрудничества. Хотел бы сказать, что мы ожидаем поддержку техническую, поддержку научную, поддержку техникой в разборке четвертого энергоблока", — сказал он.

Министр считает, что Украине будет сложно справиться с такой задачей самостоятельно.

На Чернобыльской АЭС завершилась надвижка арки нового безопасного конфайнмента (НБК) на пострадавший в аварии четвертый энергоблок. Срок эксплуатации нового укрытия — 100 лет, и за это время Украина должна разобрать нестабильные конструкции и извлечь топливосодержащие материалы. Для этого в конструкции арки предусмотрен кран для демонтажа.

Тестирование всех систем нового саркофага продлиться до ноября 2017 года, после чего НБК передадут под управление Государственного специализированного предприятия (ГСП) "Чернобыльская АЭС".

"Арка" — самая крупная из когда-либо построенных подвижная наземная конструкция шириной 257 м, длиной 162 м, высотой 108 м и полной массой 36000 т. Ее строительство спонсировало свыше 40 государств-доноров.

Delo
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